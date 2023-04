Theatergroep Pol Stas brengt komische ode aan het verenigingsleven

De breedlipneushoorn is met uitsterven bedreigd. Om het dier van de ondergang te redden, besluit een doe-het-zelfvereniging om daar iets aan te doen. Ze zullen een zelfgeschreven toneelstuk op de planken brengen en de opbrengst daarvan overmaken aan het comité dat zich bezighoudt met de bescherming van de neushoorn. Het bestuur komt samen om de situatie te bespreken, maar er blijken een aantal misverstanden te bestaan.

Doe het zelf, Neushoorn is een ode aan het verenigingsleven als onmisbare schakel in het sociale gebeuren. Het is een typische komedie waarbij een groep mensen hun ego’s, persoonlijke agenda’s en onderlinge conflicten misbruiken om elkaar hartstochtelijk te saboteren. De cast maakt er een ontspannend, hilarisch spektakel van.

Auteur: Pierre Soetewey, regie: Frederik Houben, cast: Pascale Reynders, Ann Vanrutten, Niels Sacré, Benny Vandormael, Yann Lenaerts, Igor Putzeys.

Voorstellingen gaan door op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 april om 20.15 uur in CC De Bogaard in Sint-Truiden. Tickets: 12 euro/studenten 8 euro, groepen(+10 personen) 10 euro, info en reserveren: 011/70.17.00 (CC De Bogaard, 12 tot 18 uur)