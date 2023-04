Lions Club Hasselt steunt organisatie voor jongdementie dankzij... Rcik de Leeuw

Geïnspireerd door zanger Rick de Leeuw schonk de Hasseltse Lions Club in maart een cheque van 2.000 euro aan vzw Over de Brug, een organisatie uit Bilzen die mensen met jongdementie en hun mantelzorgers ondersteunt. Het bedrag zal gebruikt worden voor beweegprojecten en activiteiten voor de leden en buddy's van de organisatie.

De vzw Over de Brug bestaat uit een groep vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers. Initiatiefneemster Helen Souveryns ontving in maart een cheque van 2.000 euro van Lions Club Hasselt voor de ondersteuning van de werking en activiteiten van de Bilzerse vrijwilligersorganisatie.

“Onze missie is om mensen met jongdementie actief te laten bewegen”, vertelt Helen. “Blijven bewegen is belangrijk voor mensen met jongdementie, zowel op fysiek, mentaal als sociaal vlak. Uit onderzoek blijkt immers dat bewegen voor hen een positief effect heeft. Je kan er dementie helaas niet mee stoppen, maar het zal wel bijdragen aan de quality of life. Naast onze beweegactiviteiten, kijken we ook naar de noden en interesses van onze deelnemers en bieden we bijvoorbeeld crea-activiteiten, dans en zang aan. Onze buddy’s staan steeds paraat om te helpen en begeleiden waar nodig. Geen brug is ons te ver.”

Rick de Leeuw

Het was zanger en schrijver Rick de Leeuw die Lions Club Hasselt op het spoor zette naar Over de Brug. Rick hield als gastspreker een lezing naar aanleiding van zijn boek 'Nooit Alleen', waarin hij op zoek ging naar de diepere drijfveren achter onbaatzuchtige medemenselijkheid. In de zes jaar dat de Leeuw voorzitter was van Het Ventiel, een buddywerking in West-Vlaanderen rond mensen in met jongdementie, heeft hij met toenemende bewondering en van zeer dichtbij kunnen ervaren wat oprechte betrokkenheid betekent. Die ervaring en verworven inzichten schreef hij in Nooit Alleen.

“Dat sluit naadloos aan bij ons Lions motto 'we serve'”, zegt Hasselts clubvoorzitter Andres Lesire. “De manier waarop Rick de Leeuw een ambassadeur is voor jongdementie en waarop Helen Souveryns haar beweegproject invult, verdient onze waardering en ondersteuning. Bij de overhandiging van de cheque waren dan ook niets dan blije gezichten te zien.”