Neos Kuringen ontdekt kunst en natuur in Kerniel

“We verzamelden aan de Smaakfabriek en trokken het mooie landschap van Kerniel in om te genieten van de rust en de natuur met de pracht van de pruimenbloesems en andere ontluikende bloesems”, klinkt het bij de Neos-leden. “Onderweg ontdekten we ook enkele kunstwerken. Aeneas Wilder bouwde een architecturale structuur in het landschap vlakbij het klooster in Kerniel. De ronde constructie wordt afgelijnd door uniforme houten latjes. Het kunstwerk betreden, is een speciale ervaring die refereert aan het religieuze en doet denken aan rondwandelen in een klooster. Een leuke ervaring, maar we kozen toch om verder te wandelen naar de Smaakfabriek om daar te genieten van een natje en een droogje.”