Geen Daniel Munoz op training bij KRC Genk: raakt Colombiaan fit voor Standard?

De enige afwezige was, naast de revaliderende Tolu Arokodare, Daniel Munoz. Hij kreeg een individueel indoorprogramma om zijn hamstring te sparen. Het is afwachten of hij tijdig fit geraakt voor de trip naar Luik.

Rasmus Carstensen (aanhechting hamstrings) trainde deels met de groep, deels apart. Ook hij is onzeker voor het weekend.

