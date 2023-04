Opoeterse fanfare zet jong talent op het podium voor 120ste verjaardag

De Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius Opoeteren bestaat 120 jaar en dat willen ze in stijl vieren. Dat doen ze door jonge solisten van eigen bodem in de spotlights te zetten. Zij tonen hun talenten tijdens Opoeteren's Got Talent op zaterdag 22 april in ontmoetingshuis De Riet.

Het jeugdige orkest en dirigent Toon Van Geyseghem hebben een afwisselend programma in elkaar gebokst waarin talent van eigen bodem centraal staat. Verwacht je aan meeslepende en opzwepende melodieën waarin zowat elke instrumentengroep, van sax tot slagwerk, van tuba tot trombone, een plekje in het voetlicht krijgt.

De Opoeterse fanfare werd opgericht in 1903 en beleefde een even bewogen als rijke geschiedenis. Tot de hoogtepunten behoren de concertreizen naar Amposta (Spanje) en Trento (Italië) en de talloze bekroningen in provinciale en nationale concertwedstrijden. Maar ook het jaarlijks weerkerende jeugdmuziekkamp, dat dit jaar al voor de 34ste keer plaatsvindt, is telkens weer een voltreffer. Het zorgt ervoor dat de fanfare, ondanks haar inmiddels gezegende leeftijd, nog altijd jong van hart is.

Opoeteren’s Got Talent, fanfare-orkest o.l.v. Toon Van Geyseghem, zaterdag 22 april 2023 om 20 uur, inkom 10 euro (kassa - geen voorverkoop), in de grote zaal van ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren (Maaseik).