Toe aan de grote kuis, maar weet je niet waar te beginnen? Julie (21) helpt je op weg met haar Sweep Community

“Ik word helemaal ‘zen’ van een net, ordelijk en heerlijk geurend huis”, zegt Julie Allary (21). Om anderen ook aan dat gevoel te helpen, richtte ze het online platform Sweep Community op. Via een webshop, community en vlogs wil Julie mensen helpen in het huishouden. “Je vindt er niet alleen tips om alle producten op een correcte manier te gebruiken, maar ook ideeën om jouw volgorde bij het poetsen zo optimaal mogelijk te organiseren.”

“Zelf vind ik niets zo leuk als genieten van het resultaat na al dat harde werk van opruimen en schoonmaken”, zegt Julie. “Maar verder kan ik er ook van genieten om ’s avonds bij de afwas een babbeltje te slaan met de persoon die me helpt. Op de een of andere manier is dat een ideaal moment om gesprekken aan te gaan. Daar kan ik ventileren over mijn dag en mijn hart eens luchten en dat vind ik ook altijd heel leuk.”

Plezier

Jullie groeide op tussen de schoonmaakproducten. “Eerst had mijn opa een schoonmaakbedrijf, later richtten mijn ouders hun eigen zaak op waarin ze professionele schoonmaakproducten en -materialen verkopen aan de B2B markt”, zegt de PXL-studente communicatie. “Ik vond poetsen vaak een opgave, het duurde me altijd veel te lang. Maar laat dat nu juist de insteek zijn van Sweep Story.”

“In de aanloop naar 2020 heb ik lange tijd bij mijn ouders gewerkt”, gaat Julie verder. “Zo leerde ik verschillende particuliere klanten kennen. Zij kwamen eigenlijk alleen maar met problemen. Van vlekken op de grond of in de zetel tot slechte materialen... De lijst leek eindeloos. Wij dachten dan: hoe moeilijk kan het zijn? Er moet toch een oplossing voor bestaan. Daarom richten we ons bij Sweep Story ook op drie kernwaarden: gemak, plezier en efficiëntie. Zo kan je in een net, ordelijk, heerlijk geurend huis voluit leven en genieten van elk moment, ook als je aan het poetsen bent.”

CEO

“Een eigen bedrijf opstarten was nooit echt een droom of doel voor mij”, zegt Julie. “Ik heb het geluk gehad dat deze opportuniteit op mijn pad kwam. Er vormde zich een origineel idee in mijn hoofd en ik stapte ermee naar een communicatiebureau. Zo werd mijn idee al snel concreet. Sweep Story was geboren. Daarom heb ik ook voor de opleiding communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL gekozen. De theorie die ik op school leerde, kon ik bijna meteen ’s avonds toepassen in mijn eigen bedrijf.”

“Zo heb ik er geleerd om TikTok toe te passen op Sweep Story”, aldus Julie. “Vandaag heb ik 4.000 volgers en een boost aan bestellingen. Ook de infosessies van StudentStartUP hebben mij enorm geholpen. Leren netwerken, praten met andere ondernemers die al wat verder staan... Het zorgt voor een schat aan informatie. Straks studeer ik af aan de hogeschool en heb ik meteen een job: CEO van mijn eigen bedrijf!” (lacht)