Zizou Bergs opgevist als ‘lucky loser’ in Houston

© Getty Images via AFP

Peltenaar Zizou Bergs is als ‘lucky loser’ opgenomen op de hoofdtabel van het ATP250-toernooi in Houston (gravel/642.735 dollar) na het forfait van de Amerikaan Brandon Nakashima.

Bergs, die 167e staat op de wereldranglijst, werd in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld door de Australiër Aleksandar Vukic maar mag door de terugtrekking van Nakashima nu dus toch deelnemen aan het hoofdtoernooi. Hij zit ook meteen in de achtste finales omdat Nakashima, dankzij zijn status als derde reekshoofd, vrijgesteld was van de eerste ronde.

In de wedstrijd om een ticket voor de kwartfinale neemt Bergs het op tegen Cristian Garin. De Chileen staat 74e op de wereldranglijst en won dinsdag in de eerste ronde met 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 112).