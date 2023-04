Daders filmen hoe ze zwakbegaafde Matthias (29) ziekenhuis in schoppen en slaan

Matthias De Neef (29) uit Evergem werd afgelopen donderdag door twee ‘vrienden’ naar Zottegem gelokt waar hij wat geld en een gsm zou krijgen. In werkelijkheid werd hij afgeranseld en sloegen ze hem tot drie keer toe in elkaar terwijl iemand alles filmde. De jongeman belandde met een bloedklonter in de hersenen in het ziekenhuis.

“Matthias heeft een mentale beperking. Hij ziet eruit als een man van 29, maar mentaal is hij 6 jaar oud”, vertelt zijn zus Tiffany De Neef. De familie is van Evergem, maar Matthias woont nu al drie jaar in Sint-Kruis-Winkel, waar hij zelfstandig kan leven mits de nodige ondersteuning. “Hij ziet altijd het goede in mensen, maar dat kwam hem jammer genoeg duur te staan”, zegt zijn zus.

Toen hij donderdag 30 maart een berichtje van een “zogezegde” vriend uit Zottegem kreeg, liep het mis. “Hij kreeg een bericht van R.V. die vroeg of Matthias naar Zottegem kon komen. Hij zou daar een gsm en wat geld krijgen”, legt zus Tiffany uit. “Mijn broer gaat daar snel op in en ziet niet dat het om een valstrik gaat.”

Hij kent R.V. al langer. Volgens zijn zus was hij al een tijdje met hem bevriend, maar kende de vriendschap veel hoogtes en laagtes. “Ze hadden wel eens ruzie, maar wat er nu gebeurd is, slaat alles. Ik begrijp niet hoe ze zoiets konden doen.”

Afgeranseld

Matthias vertrok donderdagavond naar Zottegem, maar eens aangekomen in het huis van R.V. liep de situatie uit de hand. Hij werd er door R.V. en een andere vriend, N.R. zwaar aangepakt. Matthias moest verschillende klappen incasseren, wat trouwens allemaal op beeld te zien is, op vraag van de daders zelf. “Die video is een soort trofee waar ze achteraf mee kunnen pronken”, zegt zijn zus. “Hoe kan je zo zijn?”

Matthias is uiteindelijk kunnen weglopen en trok naar het station van Zottegem om de trein naar huis te nemen, maar ze lieten hem niet met rust. “Onderweg werd hij een tweede keer aangepakt, maar daar zijn geen beelden van”, legt Tiffany uit. Eens aan het station kwam het tot een derde confrontatie waarbij N.R. slaan en schoppend te keer ging.

Dat is ook in de video te zien. Matthias roept om te stoppen en vraagt wat hij verkeerd heeft gedaan, maar N.R. gaat gewoon door. Wanneer hij roerloos op grond lag, moest hij nog enkele klappen tegen zijn hoofd incasseren. “En zijn hoofd is zijn meest zwakke plek door een zwaar ongeval enkele jaren geleden”, zegt Tiffany. “N.R. en R.V. wisten perfect waar ze hem moesten slaan.”

Doodsbang

Matthias werd volledig onder het bloed door een buurtbewoner gevonden. Zij contacteerde de hulpdiensten die Matthias naar het ziekenhuis van Zottegem brachten. “Mijn broer is daar drie dagen moeten blijven. Hij had zware verwondingen en een bloedklonter in zijn hersenen”, zegt Tiffany.

“Maar hij was niet alleen fysiek toegetakeld. Ik heb hem nog nooit zo bang gezien. Ik ben nu 32 jaar en in al die tijd heb ik hem nog nooit een traan zien laten: de sterke beer van het gezin”, vertelt Tiffany. “Dit weekend kon hij maar niet stoppen met huilen. Matthias slaapt al dagen niet meer, want ze hebben hem gezegd dat ze hun werk zullen afmaken als ze vrijkomen.”

Aangehouden

De familie van Matthias werd op de hoogte gesteld door de mama van N.R. die zelf enorm aangedaan was van wat er was gebeurd.

De politie van Zottegem kon na de feiten twee daders oppakken. Op zaterdag 1 april werden een 23-jarige en 57-jarige man voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde geleid. De raadkamer besloot dinsdag om het duo voor minstens een maand in de cel te houden.