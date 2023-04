Tweetal aangehouden voor in elkaar slaan van man met mentale beperking

Een 29-jarige man met een mentale beperking werd vorige week donderdag zonder reden door twee mannen in elkaar geslagen en geschopt. Hij werd naar Zottegem gelokt onder het voorwendsel geld en een gsm te krijgen. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis met een bloedklonter in de hersenen. De twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De 29-jarige man uit Evergem heeft een mentale beperking. Sinds een drietal jaar verblijft hij in Sint-Kruis-Winkel, waar hij ondersteund wordt bij het zelfstandig wonen. Mentaal heeft hij de leeftijd van zes en is erg goedgelovig. Toen hij gecontacteerd werd door een man uit Zottegem, ging hij meteen in op het aanbod. Hij zou 10 euro en een gsm krijgen, maar eens daar aangekomen, werd hij in elkaar geslagen. De daders filmden de rammeling. Toen hij naar het station vluchtte, kreeg hij een tweede pak slaag, die opnieuw werd gefilmd. Hij kreeg een vuistslag en enkele schoppen tegen het hoofd tot hij bewusteloos raakte. In het ziekenhuis bleek hij een bloedklonter in zijn hersenen te hebben.

De twee verdachten zijn opgepakt. Het gaat om een man van 23 jaar en een van 57. Beiden werden voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De raadkamer heeft hun aanhouding inmiddels bevestigd.