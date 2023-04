Lichaam van 82-jarige vermiste vrouw gevonden in Gent

Het lichaam van Jacqueline Kemel, de vrouw dit sinds 31 maart vermist was, is teruggevonden. Dat meldt de Gentse politie woensdagmorgen.

De vrouw uit Gent werd vrijdag laatst gezien, maar was sindsdien vermist. De toestand was alarmerend omdat de vrouw al een tijdje verward was. De politie verspreidde afgelopen weekend een opsporingsbericht, maar laat woensdag weten dat het lichaam van de dame teruggevonden is.