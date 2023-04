Olympisch kajakker Laurens Pannecoucke (34) maakt comeback: “Als veteraan tussen die jonge gasten, daar kijk ik naar uit”

Kluisbergen/Zwevegem

Kajakker Laurens Pannecoucke is opnieuw aan het trainen, deze keer op de lange afstand, voor wedstrijden van 30 kilometer of meer. “Het begon weer te kriebelen”, zegt de 34-jarige man uit Zwevegem die nu in Kluisbergen woont en in 2012 nog deelname aan de Olympische Spelen in Londen. “De laatste vier wedstrijden won ik al, ik denk dus dat er nog meer in zit. Ik wil me meten met die jonge gasten en kijken wat ik nog waard ben.”