Vader van OHL-speler Sofian Kiyine doorbreekt de stilte over zwaar ongeval: “Hij huilt bij de gedachte dat er kinderen dood hadden kunnen gaan”

Kiyine vloog afgelopen donderdagavond aan hoge snelheid een sporthal in het Luikse Flémalle binnen. De speler van OH Leuven mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Door de club is hij momenteel voor een onbepaalde tijd op non-actief gezet.

“We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, vertelt Radouane Kiyine bij La Dernière Heure. “Het is niet te vatten. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen snelheidsduivel op de weg, gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

Mirakel

“Psychologisch heeft hij het heel erg moeilijk. Hij beseft dat er een mirakel is gebeurd. Niet alleen voor hem, maar voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt bij de gedachte dat er kinderen dood hadden kunnen gaan”, vertelt vader Radouane, die het lopende onderzoek verder afwacht. “We horen overal verschillende dingen. Mensen denken de waarheid in pacht te hebben. Het is triest. Eerst en vooral draait het om Sofian als mens, niet om Sofian als profvoetballer.”