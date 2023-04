OPROEP. Ben jij een superfan van Harry Potter?

Twaalf jaar na de laatste film komt er een tv-reeks over de razendpopulaire Harry Potter-franchise.

Twaalf jaar na de laatste film is het eindelijk zover: Harry Potter komt opnieuw op het grote scherm. HBO werkt namelijk aan een tv-serie die zich baseert op de boeken van J.K. Rowling. Geweldig nieuws voor fans van de reeks. Daarom gaan wij op zoek naar de grootste Harry Potter fans in Limburg. Ken je iemand met een grote Harry Potter verzameling of ben je zelf een superfan? Laat het ons hier weten.