Bloemenkussens, rozengeur of wilde bloembommetjes: fleurige huisinspiratie

In de bloemetjes

Het wordt de komende dagen gegarandeerd ontbijten, brunchen of lunchen met een extra groot gezelschap én extra veel chocolade. Bloomon maakt de feesttafel compleet met een uitbundig lenteboeketje, inclusief sierlijke ranonkels, geurige dille en perzikkleurige bloemetjes. Boeket

‘Feast’ – 36,95 euro – Bloomon, bloomon.be

Opgefleurd

Lekker in een lentezonnetje of – met wat geluk – dobberend in het zwembad: deze Flower-kussens zijn weer- en waterbestendig, én groot genoeg om je helemaal te doen verdwijnen in de bloemblaadjes.

Flower-kussen, beschikbaar in verschillende formaten en kleuren – vanaf 405 euro – Ogo bij Gervi Outdoor, www.gervi-outdoor.be

Bommetje droppen

Een op te fleuren stukje grond in je tuin, op je terras of in je buurt? Gooi deze Blossombs met biologische, wilde bloemzaden! Een bloemenzee voor jou en een kleurrijk buffet voor bijen en vlinders.

Eierdoosje met zaadbommetjes – 6,95 euro – Blossombs bij Juttu, juttu.be

Een huis vol rozen

Rituals neemt met M’Gouna een duik in de Marokkaanse rozenvallei, en speelt in haar home- en body-collectie met ingrediënten uit de buurt van het Atlasgebergte, zoals cactusvijg, arganolie en natuurlijk ook de roos.

Geurstokjes – 29,90 euro – Rituals, rituals.com

Glaskunst

Holmegaard is één van de oudste glasfabrieken in Denemarken en behoort sinds het ontstaan in 1825 tot de top van de glaskunst. Met de serie Lily in handgeperst, gekleurd glas bewijst het label opnieuw z’n vakmanschap: de gestileerde waterlelie in reliëf oogt dromerig en zorgt voor een elegante reflectie.

De Lily-serie is beschikbaar in verschillende formaten en kleuren – vanaf 23,95 euro – Holmegaard, rosendahl.com