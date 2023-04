“Dit kon nog zoveel erger zijn”: Christel liep zware verwondingen op bij ongeluk op Mega Mindy jetski in Plopsaland

Christel hield lelijke verwondingen over toen ze met haar kleinzoon in het water van de jetski’s viel. “Maar dit kon veel erger zijn.” — © jhm/belga

De Panne/Hofstade/Lede

“Dit kon zoveel erger geweest zijn. Zeker als die jetski’s nog over hen zouden varen. Nu liep mama zware verwondingen op aan haar arm, die openscheurde. En zowel zij als mijn 4-jarig zoontje liepen een trauma op”, zegt Shanice, dochter van de 54-jarige Christel Heymans die maandag betrokken was bij het ongeluk op de Mega Mindy jetski in Plopsaland De Panne.