Enfant terrible Didier Lamkel Zé is niet van plan om in Marokko te blijven: “Ik keer volgende week terug naar België”

Is Didier Lamkel Zé binnenkort weer actief op de Belgische voetbalvelden? Als het van de 26-jarige Kameroener afhangt alvast wel.

Lamkel Zé werd in januari door KV Kortrijk uitgeleend aan het Marokkaanse Wydad Casablanca, maar het enfant terrible wil daar na amper een paar maanden alweer weg. Dat vertelde de voormalige bad boy van Antwerp een paar dagen geleden in een interview met een lokaal medium.

“Ik vertrek volgende week naar België. Ik wil hier niet blijven want ik speel niet. Van zodra mijn contract officieel is ontbonden vertrek ik.”

Lamkel Zé komt inderdaad weinig tot niet aan spelen toe in Marokko. In totaal heeft de Kameroener er 188 speelminuten opzitten over amper zes wedstrijden. Bij Wydad Casablanca valt hij sinds eind februari onder de hoede van ex-Club Brugge-trainer Juan Carlos Garrido.

Slecht gedrag

Dat Lamkel Zé niet aan spelen toekomt, heeft hij aan zichzelf te wijten. Hij werd een kleine maand geleden al uit de wedstrijdselectie geweerd na slecht gedrag. Toen besliste de Marokkaanse club al om de aankoopoptie niet te lichten. Op die manier misloopt Kortrijk 850.000 euro en moet het in de zomer (wanneer de huurperiode afloopt) een nieuwe oplossing zoeken voor Lamkel Zé.