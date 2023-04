Jongetje speelt met aansteker in woonkamer en dat heeft grote gevolgen

Een jongetje uit Thailand heeft dinsdag per ongeluk heel veel schade aangericht aan zijn huis. De kerel was met een aansteker aan het spelen en stak plots de zetel in brand. Niet wetende wat te doen, liep hij naar buiten terwijl het vuur zich in sneltempo verspreidde. Gelukkig merkte iemand anders de brand op en doofde alles. Er vielen geen gewonden.