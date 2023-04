Vrouw valt in slaap in bad en wordt wakker in een nachtmerrie

De Britse Lezi kon haar ogen niet geloven toen ze onlangs wakker werd in een overstroomd appartement. De moeder was in haar badkuip in slaap gevallen terwijl de kraan van het water nog openstond. Hallucinante beelden tonen hoe het tapijt onder haar voeten ‘golft’ terwijl ze door haar woonkamer stapt. “Al mijn energie is op ”, vertelt ze nog na een helse schoonmaak.