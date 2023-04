Kleine technische revolutie in het wielrennen: Team DSM rijdt zondag Parijs-Roubaix met systeem dat bandendruk aanpast

Na enkele tests vorig jaar besloot het Nederlandse team last minute om toch niet met het systeem van Scope Atmoz te starten. Een jaar extra intensief testen later, zullen de renners van DSM het zondag alsnog voor het eerst gaan gebruiken in Parijs-Roubaix. Welke renners er precies mee starten, beslist de ploeg vrijdag na de laatste verkenning.

Kleine technische revolutie toch in het wielrennen. De renners van Team DSM zullen zondag de druk in hun banden kunnen aanpassen tijdens Parijs-Roubaix. Dat kan voor een voordeel zorgen, zeker in een kasseiklassieker met meer dan 54 km aan stenen. Met een lagere bandendruk is het comfort van de renners een stuk hoger op de kasseien en kan ook het risico op lekke banden gereduceerd worden. Een hogere bandendruk zorgt op het asfalt dan weer voor minder rolweerstand. Het systeem werkt met een air reservoir en niet met een compressor. Met Atmoz Cycling kan de bandendruk 8 tot 12 keer worden bijgesteld tijdens een race.

Tot 30 watt winst

Met een simpele druk op een knopje op het stuur zullen Degenkolb en co tot 0,5 bar aan luchtdruk per seconde uit hun banden laten lopen of weer bijpompen. “Dat kan de rolweerstand met 30 watt verminderen”, klinkt het bij producent Scope Cycling. Een wezenlijk verschil. De vraag is alleen of het systeem standhoudt en optimaal werkt tijdens een wedstrijd als Parijs-Roubaix waarin het materiaal tot het uiterste getest zal worden. De renners van DSM nemen zondag dus de proef op de som.

Bij Jumbo-Visma overwegen ze een gelijkaardig systeem te gebruiken. De Italiaan Edoardo Affini testte onder meer in Dwars door Vlaanderen het KAPS systeem. Van Aert start er evenwel nog niet mee zondag.

