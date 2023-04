Bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp valt samen met slotspeeldag provinciaal voetbal: “Wedstrijden verzetten is mogelijk wegens overmacht”

De bekerfinale of de slotspeeldag in het provinciaal voetbal. Voor sommigen is de keuze op zondag 30 april misschien snel gemaakt, maar voor velen zal het een groot dilemma zijn. In een groot deel van de provincie Antwerpen willen fans van Malinwa of de Great Old de hoogdag van hun club op de Heizel meemaken, maar daartussen zitten ongetwijfeld ook spelers of supporters van een plaatselijke provinciale voetbalclub. Normaal werken die ploegen hun laatste speeldag af op hetzelfde moment, maar daar kan dit jaar uitzonderlijk van afgeweken worden.

Doorgaans vormt de slotspeeldag de apotheose (beslissing over promotie, eindronde of degradatie) van een spannend seizoen. Veel supporters kiezen waarschijnlijk voor de bekerfinale om 14.30u. Hetzij op de Heizel, hetzij ergens anders op televisie. Maar spelers, trainers, scheidsrechters en andere medewerkers móéten wel present tekenen en missen mogelijk de bekerfinale.

Overmacht

Mogelijk, want Voetbal Vlaanderen voorziet de uitzonderlijke mogelijkheid om de laatste wedstrijd van de competitie toch nog te verzetten. “Normaal moeten de twee laatste speeldagen in de provinciale reeksen worden afgewerkt op zondag om 15.00u”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen, “maar omdat dit jaar de finale van de Beker van België gelijktijdig wordt gespeeld, kan er van die dag en dat tijdstip worden afgeweken. Het reglement voorziet namelijk dat er mits overmacht toch wedstrijden mogen worden verzet. Het is dus perfect mogelijk om je laatste wedstrijd te verzetten, zolang de tegenpartij maar akkoord is. Flexibel zijn is de boodschap. Er is in de week van 21 maart een communiqué verstuurd naar de clubs om iedereen op de hoogte te brengen.” Belangrijke toevoeging: rechtstreekse concurrenten hoeven hun laatste wedstrijd niet per se op dezelfde dag of hetzelfde tijdstip af te werken.

Nieuws dat allicht als muziek in de oren klinkt bij velen, beseft De Klerck ook. “We begrijpen dat provinciaal voetbal voor veel mensen een hobby is en dat veel van die mensen in de provincie Antwerpen ook supporter zijn van KV Mechelen of Antwerp. Zij willen dus naar die bekerfinale gaan kijken. Ploegen zonder RAFC- of KV-supporters zullen er ongetwijfeld ook zijn, maar het blijft wel de bekerfinale.”