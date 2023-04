Ontvoerder van Australische kleuter Cleo Smith veroordeeld tot 13 jaar cel

De man die in oktober 2021 in Australië de kleuter Cleo Smith ontvoerde, is woensdag door een rechtbank in Perth tot een gevangenisstraf van 13 jaar en zes maanden veroordeeld. Dat melden Australische media.

Cleo Smith verdween in oktober 2021 uit de tent van haar familie op een camping in West-Australië. Er werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet, en na achttien dagen werd het meisje levend teruggevonden, alleen in een afgesloten huis in de kustplaats Carnarvon, een paar kilometer van de plek waar ze verdween. Terrence Darrell Kelly, de eigenaar van het huis, werd snel daarna gearresteerd. Later gaf hij ook toe dat hij Cleo ontvoerd had.

Rechter Julie Wager benadrukte dat de ontvoering een extreem traumatische gebeurtenis geweest moet zijn voor het toen vierjarige meisje. Nog volgens de rechter lijdt de 37-jarige dader aan “een ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornis”, en was hij op de avond van de feiten onder invloed van drugs.