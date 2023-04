Bernard Arnault is als derde mens ooit 200 miljard dollar waard

Het vermogen van Bernard Arnault is voor het eerst boven de 200 miljard dollar gestegen. Enkel Elon Musk en Jeff Bezos deden dat hem al voor.

Een nieuwe recordkoers van zijn Franse luxeconcern LVMH - bekend van onder meer de handtassen van Louis Vuitton en champagnemerk Moët & Chandon - maakt dat Arnault zijn vermogen dinsdag met 2,4 miljard dollar zag aandikken tot 201,1 miljard dollar, zo becijferde het financiële persbureau Bloomberg.

Hij is daarmee dus de derde mens ooit en de eerste niet-Amerikaan die 200 miljard dollar waard is. Tesla-baas Elon Musk en Amazon-oprichter Jeff Bezos zitten ook in dat clubje.

De 74-jarige Arnault onttroonde Musk in december voor het eerst als rijkste mens ter wereld. Alleen al dit jaar nam zijn fortuin met 39 miljard dollar toe. De vraag naar luxeproducten houdt, in tegenstelling tot veel andere markten, stand.

Het magazine Forbes schat het vermogen van Arnault op 211 miljard dollar. Het tijdschrift riep de Fransman dinsdag uit tot rijkste man ter wereld. Françoise Bettencourt Meyers, erfgename van l’Oréal, kreeg de titel rijkste vrouw ter wereld. Dat maakt dat zowel de rijkste man als de rijkste vrouw van Franse bodem is.