NBA. Joel Embiid onderstreept MVP-kandidatuur met 52 punten tegen Boston, LeBron James werpt Lakers in extra tijd naar zege

Er stond dinsdagavond geen maat op Joel Embiid in de NBA. De Kameroense All-Star scoorde voor Philadelphia in de topper tegen Boston liefst 52 punten. Ook LeBron James bleek andermaal van goudwaarde voor de Lakers.

De 29-jarige Embiid geldt al jaren als een mogelijke MVP maar won de trofee voor beste speler nog nooit. Ook dit seizoen ligt hij in balans met onder meer regerend MVP Nikola Jokic (Denver) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). Maar volgens Embiids coach Doc Rivers is er na de nieuwe glansprestatie van zijn sterspeler geen twijfel meer mogelijk. “De MVP race is voorbij”, zei hij na de 103-101 winst van de Sixers.

Philadelphia verstevigde met de 52e zege van het seizoen zijn derde plaats in de Eastern Conference achter leider Milwaukee, dat met 128-140 won in Washington, en de Celtics uit Boston.

James doet het in overtime

De Los Angeles Lakers trokken na een verlenging met 133-135 aan het langste eind tegen de Utah Jazz. LeBron James, de topschutter aller tijden in de NBA, onderstreepte nog eens zijn grote belang voor de Californiërs. Hij werd topschutter met 37 punten. LBJ miste in het slot van de reguliere speeltijd de winnende korf maar zette dat in de verlenging recht met een rake lay-up die de bezoekers de zege bezorgde.

In het klassement van de Western Conference komen de Lakers met 41 overwinningen in 79 wedstrijden naast stadsgenoot Clippers. Woensdagavond treffen beide ploegen elkaar in de crypto.com Arena van de Clippers met als inzet de zesde plaats, die recht geeft op rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs. Die komen er binnenkort aan.

