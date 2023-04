Politicus betrapt terwijl hij porno kijkt in parlement: “Begon plots af te spelen”

De Indiase politicus Jadab Lal Nath durft zich tijdens een debat in het parlement al eens met andere dingen bezig te houden dan zijn werk. De man werd donderdag betrapt toen hij porno zat te kijken, maar beweert dat het per ongeluk was. “Het filmpje begon af te spelen toen ik een oproep accepteerde”, klonk het. De oppositie eist een straf, maar de voorzitter zegt niks te kunnen doen zonder formele klacht.