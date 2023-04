Joppe (21) wint sneakers van 1.269 euro op kermis: “Aantrekken? Ik denk er niet aan”

Altijd prijs, altijd gewonnen: deze kermiswaarheid gaat zeker op voor Joppe Lehman (21) uit Geel. Hij won in het lunapark op Palmenmarkt in Geel een paar sneakers van Nike met een prijskaartje van 1.100 euro. “En in mijn maat zijn ze zelfs 1.269 euro waard.”

Twintiger Joppe Lehman uit Geel heeft zijn favoriete paar Nike Air Jordans in de wacht kunnen slepen met het kermisspel Barber Cut. Dat is een variant op het bekende ‘grijpen’. In dit lunaparkspel moet je met wat handigheid proberen een touwtje door te knippen waar een mooie prijs aanhangt. Dat kost je 1 euro per poging. Het lijkt simpel, maar niet veel bezoekers verlaten het lunapark met een hoofdprijs. Dat maakt uitbaatster Elissa Hendrickx duidelijk: “Er is nooit meer dan één winnaar geweest per kermis waar we staan. In totaal zijn er nog maar veertien mensen in geslaagd de hoofdprijs weg te kapen.”

Voor Joppe was het al bij al kinderspel. “Het ging eigenlijk vanzelf. Plots knipte die schaar het juiste touwtje door en viel de schoen”, vertelt hij. Joppe had er 29 pogingen voor over, een koopje dus. “Je gooit er sowieso beter een paar tientallen euro tegenaan dan dat je ze in de winkel koopt voor de volle prijs.”

© Jef Matthee

Inkaderen

Na zijn winst had hij de keuze uit verschillende soorten sneakers en koos hij voor de Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Reserve Mocha. “Die kosten eigenlijk 1.100 euro, maar in mijn grote maat 1.269 euro,” legt hij uit. Dat de fervente sneakerliefhebber op deze manier de hoofdvogel afschiet, lijkt dus wel duidelijk.

De schoenen zijn het resultaat van een samenwerking tussen Nike en rapper Travis Scott. — © rr

Ook het spelconcept in het lunapark is een zeldzaamheid. “Wij zijn het enige lunapark dat deze specifieke sportschoenen als prijs heeft. Maar met dit succes is het zeker dat er nog zullen volgen”, zegt de uitbaatster. Joppe is niet meteen van plan om te basketten met zijn nieuwe schoenen, laat staan om in het bos te gaan joggen. “Ik hou zo veel van deze sneakers dat ik ze wil inlijsten. En nee, verkopen is sowieso geen optie.”(jd)

© Jef Matthee