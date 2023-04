Geen Melania en geen Ivanka: waar waren de belangrijkste vrouwen in het leven van Donald Trump?

Donald Trump reageerde dinsdagavond in een toespraak in zijn kenmerkende stijl vanuit Florida op de aanklachten voor fraude die hij eerder op de dag had moeten aanhoren in New York. Maar aan zijn zijde in Mar-a-Lago stonden opvallend genoeg niét de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven: zijn echtgenote Melania en zijn oudste dochter Ivanka.

Trump werd tijdens zijn toespraak wél geflankeerd door drie van zijn vijf kinderen: zijn zonen Don Jr. en Eric, en zijn andere dochter Tiffany. Dat zijn jongste zoon Barron (17) niet present was, is geen verrassing: de tiener wordt al veel langer uit de spotlights gehouden.

Dan is de afwezigheid van Ivanka Trump (41) opvallender: zij is al jarenlang een belangrijke vertrouwenspersoon van haar vader, en was tijdens zijn tijd in het Witte Huis zelfs presidentieel adviseur. Na zijn verkiezingsnederlaag – en de bestorming van het Capitool – nam Ivanka echter steeds meer afstand van haar vader. Volgens bronnen bij de familie wil ze op die manier haar imago en zakenimperium afschermen van de toxische invloed van het gepolitiseerde imago van haar vader.

Ook echtgenote Melania Trump was dinsdag niet te zien voor, tijdens en na de toespraak van haar man. Dat was vreemd, want ze bevond zich naar verluidt wel degelijk in Mar-a-Lago, waar het echtpaar zich sinds hun vertrek uit het Witte Huis heeft gevestigd. Volgens sommigen werd Melania bewust uit beeld gehouden gezien de aard van de beschuldigingen aan het adres van haar man: de betaling van zwijggeld was nodig om een affaire toe te dekken.