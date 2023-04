DE FOLDERVRETER. “Een eenzame toppromo op Nutella, de eerste asperges en naar het pretpark voor de helft van de prijs”

Elke week zit je mailbox of brievenbus vol met folders en aanbiedingen. Dat is veel te veel om het bos nog door de bomen te zien. Wat zijn de topdeals en wat zijn de addertjes onder het gras? Ik check het wekelijks voor u. Deze keer spot ik een eenzame actie met Nutella die straffer is dan toen die potten overal in reclame stonden, vergelijk ik de eerste aspergepromo’s én lees ik de kleine lettertjes bij pretparktickets voor de helft van de prijs.

De zon is in het land én daarmee ook de aspergepromo’s. Zowel bij Aldi, Lidl als Delhaize

duiken ze op in de folder. De kwaliteit vergelijken, is moeilijk omdat er niet exact omschreven staat hoe groot of dik ze zijn. Maar laat ons eens naar de prijs kijken. Bij Aldi betaal je nog 5,5 euro voor 500 gram, Delhaize duikt net onder de grens van 5 euro, daar betaal je 4,99 euro voor een pakje van 500 gram. Bij Lidl lijken ze de goedkoopste te zijn: 3,99 euro voor een pakje. Al is het er wel eentje van 400 gram. Omgerekend betaal je ook daar 4,99 euro.

LEES OOK. Sterrenchef deelt een 1/10 uit, maar vindt ook fishsticks die lekkerder én goedkoper zijn dan Iglo

Voor de volgende deal spoelen we even terug naar de Foldervreter van 22 februari. Die week stond Nutella in zo goed als elke folder. De goedkoopste was toen Albert Heijn met 4,65 euro per kg. Deze week vind ik één eenzame promo op die hazelnootpasta, maar het is wel een straffere. Bij Aldi betaal je vanaf zaterdag nog 4,21 euro per kg. Ter vergelijking: bij Colruyt - waar ze voor zaterdag de prijs niet laten zakken naar die van Aldi - is het momenteel voor dezelfde grote pot (900 g) nog 4,96 euro per kg. Bij Delhaize is dat zelfs 5,39 euro per kg. Wel nog dit: je krijgt de korting bij Aldi pas na aankoop van twee potten van 900 gram. Een topdeal dus voor wie graag veel Nutella eet, kleine eters wachten best tot de kleine potjes in promo staan.

Walibi en Bellewaerde

Bij Albert Heijn staan er deze week niet enkel producten, maar ook pretparktickets in de folder. Eerder hadden ze al die van de Efteling, maar toen moest je daar puntjes voor sparen. Nu zijn het er van Bellewaerde en Walibi die je gewoon in de winkel kan kopen tegen de helft van de prijs. Zo ga je met twee naar Walibi voor 45 euro of naar Bellewaerde voor 42 euro. Zeker voor pretparktickets is dat een straffe korting.

LEES OOK. Dominique Persoone test speculoospasta van de huismerken: “Plak het Lotusetiket op deze potten én niemand merkt het”

Maar is de actie ook zo straf als ze ons willen laten geloven of zit er een addertje onder het gras? De prijs van een ticket voor Walibi klopt alvast, daar betaal je inderdaad 45 euro per persoon. Bij Bellewaerde vinden we tickets voor 40 en 41 euro terug, maar op zich is dat maar een miniem verschil. Over naar de kleine lettertjes. En daar moet je wel even opletten. De tickets zijn enkel geldig tot en met 30 juni. Wie een goedkoop uitstapje plande tijdens de grote vakantie, moet elders op zoek naar korting op deze tickets. Maar voor wie voor eind juni richting Walibi of Bellewaerde wou, is het dus zeker de moeite. Er staat ook geen maximum op het aantal tickets dat je mag kopen. Wel laten ze nog weten dat ze zelf maar over een beperkt aantal tickets beschikken: “op=op”

Als afsluiter nog deze: nadat Kruidvat met Valentijn al even de Satisfyer in promotie had staan, is het nu weer van dat. Je koopt het speeltje er voor 24,98 euro ofwel de helft van de prijs.

Nog folders lezen:

* Carrefour

* Colruyt

* Jumbo

* Okay

* Spar

* Match