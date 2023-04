Gemeentelijke diensten woensdag 5 april gesloten voor afscheid collega

In het Sociaal Huis is een rouwregister geopend voor Linda Vanmarsenille — © Gemeente Nieuwerkerken

Op 30 maart overleed Linda Vanmarsenille, al jarenlang de vertrouwde cultuurcoördinator van de gemeente Nieuwerkerken, na een slepende ziekte. “Met groot verdriet melden wij dit veel te vroege afscheid. We verliezen met Linda een zeer gewaardeerde en geliefde collega. Vanwege het gemeente- en OCMW-bestuur en alle medewerkers bieden wij haar hele familie onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte” zo klinkt het vanuit de gemeente. Voor haar afscheid op woensdag 5 april zijn alle gemeentelijke diensten dan ook gesloten. De gemeente opent ook een rouwregister. Van donderdag 6 april tot vrijdag 21 april is iedereen die Linda gekend heeft welkom tijdens de openingsuren van het sociaal huis om een persoonlijke boodschap in het register te schrijven. Het rouwregister ligt in de wachtzaal aan het onthaal en wordt daarna aan de familie van Linda overhandigd. len