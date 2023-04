Comeback voor ‘Shrek’ in de maak: “De acteurs zijn enorm enthousiast om terug te keren”

Het is Chris Meledandri – oprichter en CEO van Illumination – die het zegt in een interview met het Amerikaanse magazine Variety. Hij werkt mee aan de reboot. “Je kijkt naar de kernelementen, waar het publiek dol op was en doet je stinkende best om die te eerbiedigen”, vertelt hij. “Daarna werk je hard om je verhaal op te bouwen, en heb je nieuwe personages die je naar nieuwe plaatsen brengen. Daar is de originele cast een gigantisch deel van.”

Er zijn nog geen deals beklonken, maar de onderhandelingen met de acteurs gaat volgens Meledandri de goede richting uit. “Elke aanwijzing die we krijgen is dat er ze enorm enthousiast zijn om terug te keren.” Dat kan kloppen. Eddie Murphy, die de stem van Donkey insprak in de franchise, liet zich al ontvallen dat hij het meteen opnieuw wil doen. “Als ze ooit met een nieuwe Shrek komen, dan zou ik het in twee seconden doen. Ik hou van Donkey”, aldus Murphy. Ook onder meer Cameron Diaz en Mike Myers zullen overhaald moeten worden om hun stem opnieuw te verlenen aan de franchise. De laatste film, Shrek 4, verscheen in 2010.