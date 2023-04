Franse priester krijgt doodsbedreigingen na paaldansact in zijn kerk: “Sleutel van heilige kerk overhandigd aan dansend serpent”

‘Passions Croisées’, een vereniging van liefhebbers van barokmuziek en moderne kunst, had de Saint-Guillaumekerk in Straatsburg afgehuurd voor twee dansvoorstellingen op de tonen van het klassieke muziekstuk Stabat Mater, die vorige week plaatsvonden. De paaldansact – uitgevoerd door de Franse gymnast en nationaal paaldanskampioen Vincent Grobelny – werd door een plaatselijke krant omschreven als “vaardig, atletisch, sierlijk, brutaal, en misschien door sommigen als sexy”.

Priester Daniel Boessenbacher (54) omschreef de voorstelling in eerste instantie als “flirterig maar zacht”. Maar na de voorstelling – en de aandacht in de lokale pers – kreeg de man verschillende doodsbedreigingen. Zo schreef iemand dat “de godslasterende toeschouwers onthoofd zouden moeten worden”, omdat “het geen kerk meer is, maar een cabaret.” En in een andere brief klonk het dat “het hoofd van die godslasteraar van een priester eraf gesneden zou moeten worden, omdat hij de sleutel van onze heilige kerk heeft overhandigd aan een dansend serpent”, en dat “ik zal dansen op je graf”. En aan de deur van de kerk werden exemplaren van het programma van de voorstelling teruggevonden met het opschrift “Je gaat eraan” en “Je gaat naar de hel”.

Boessenbacher is naar de politie gestapt om aangifte te doen. “De bedreigingen schrikken me helemaal niet af”, zegt hij. “Ik vind dat de kerk zichzelf moet openstellen voor de wereld.” Er staan twee nieuwe voorstellingen gepland op 31 mei en 1 juni.

© Daniel Boessenbacher