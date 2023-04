Osasuna plaatst zich na verlengingen als eerste voor Spaanse bekerfinale, waarin het Real of Barcelona treft

Osasuna won vorige maand de heenwedstrijd met 1-0, maar kwam in Bilbao al snel 1-0 achter na een treffer van Inaki Williams op het halfuur. Nadien werd er in de reguliere speeltijd niet meer gescoord, waardoor er verlengingen gespeeld moesten worden. Daarin zorgde Pablo Ibanez na 116 minuten voor de 1-2 en de kwalificatie voor de finale.

In 2005 stond Osasuna voor het eerst in de finale van de Copa del Rey. Toen werd er na verlengingen met 2-1 verloren van Real Betis. Deze keer staan ze in de finale tegen de winnaar van de Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Beide teams staan woensdagavond in Nou Camp opnieuw tegenover elkaar, nadat Barça begin vorige maand de heenwedstrijd in Madrid met 0-1 had gewonnen.