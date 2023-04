Topreekshoofd Elise Mertens gaat er op WTA Bogota meteen uit in openingsronde

© Getty Images via AFP

Topreekshoofd Elise Mertens (WTA 29) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA250-toernooi in de Colombiaanse hoofdstad Bogota (gravel/259.303 dollar).

Onze landgenote ging in de openingsronde in drie sets onderuit tegen de Zweedse Mirjam Bjorklund (WTA 133): 6-1, 4-6 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 43 minuten. In de tweede ronde staat Bjorklund tegenover de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 53).

Vorige week bereikte de 27-jarige Mertens de achtste finales (vierde ronde) van het Masters 1.000 in Miami en deed zo twee ronden beter dan een jaar eerder.