‘De mol'-deelneemster Conny verklapt geheimpje in ‘Achter de schermen’: “Wij wisten nooit hoe laat het was”

Doorgaans moeten ‘De mol'-deelnemers discreet zijn over hun deelname en mogen ze met geen woord spreken over de opnames. Vlaanderens meest geliefde wiskundedocent Conny keerde na de derde aflevering terug naar huis, dus kon ze in ‘Achter de schermen’ toch een geheimpje verklappen. “We moesten onze gsm en horloge afgeven”, klinkt het. “We wisten nooit hoe laat het was.”