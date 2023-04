Na Bugatti komt nu ook Lamborghini met eigen champagne

De Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini heeft samen met het Franse wijnhuis Carbon een eigen champagne gelanceerd om de release van hun allereerste hybride supercar, de Revuelto, de nodige luister te geven. De fles echoot naar de nieuwe auto – de opvolger van de legendarische Aventador – met een koffertje in koolstofvezel en is knaloranje, net als de allereerste Revuelto. De Italianen volgen daarmee het voorbeeld van het Franse Bugatti, dat eerder al met hetzelfde wijnhuis eigen champagnes op de markt bracht. Maar terwijl die van Bugatti te koop is in een select clubje van wijnwinkels, komt de Lamborghini-champagne niet in de handel. De Italianen reserveren de bubbels voor exclusieve feestjes. Wie toch absoluut een fles bubbels met het Lamborghini-logo wil ontkurken, zal zich tevreden moeten stellen met de ‘spumante’ die het Italiaanse sportautomerk al langer op de mark heeft.

De Italianen haalden de mosterd bij hun Franse concurrent Bugatti.