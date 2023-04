Fatma Taspinar komt met een nieuwe reeks van ‘De cel van vermiste personen’ en gaat opnieuw op pad met Alain Remue

Meer dan twee jaar nadat Fatma Taspinar het programma De Cel vermiste personen maakte, staat een tweede seizoen in de steigers. Want de journaliste is nog een tijdje blijven hangen bij de dienst van Alain Remue.

Er was nog voldoende stof om nieuwe afleveringen te bedenken want de Cel vermiste personen heeft immers nog taken, aspecten, zoekmethodes en soorten dossiers die nog niet eerder aan bod kwamen. En er is ook een uniek onderzoek. In de zomer van 2021 werd België getroffen door zware overstromingen. Meer dan 650 mensen raakten in Wallonië vermist. Fatma is erbij als Alain Remue en zijn troepen beginnen aan de grootste zoektocht uit hun carrière.

Vaak hebben de dossiers een criminele achtergrond. Fatma en Alain trekken naar de wijk Saint-Léonard in Luik, waar in 2006 de stiefzusjes Stacy en Nathalie verdwenen. En dan zijn er ook nog dossiers van een heel andere aard, onder de noemer Operatie Kerkhof. Zo zijn we getuige van de inspanningen van de Cel om een naam te kunnen geven aan enkele van de meer dan 200 onbekende lichamen op onze begraafplaatsen. De Cel forceert een doorbraak in een dossier van meer dan dertig jaar oud. Het nieuwe seizoen van De Cel vermiste personen start op dinsdag 18 april op Een.