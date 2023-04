Jeroom en vrouw Elodie ‘bekampen’ elkaar op tv vanavond: hij trapt ‘Boris’ af, terwijl zij aanschuift in ‘De wonderjaren’

Wie niet beschikt over Streamz, is pas vanavond toe aan de première van Boris, waarin Jeroom met zijn kameraden Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada maakt. Het doel van de reis: naar het mooiste plekje van Canada trekken om daar de as van Jerooms overleden broer Boris uit te strooien. Die is op heel jonge leeftijd gestorven aan kanker. Hun tocht begint aan Cape Spear, het oostelijkste punt van Canada, en voert hen van de oostkust naar de westkust, om te eindigen met een loodzware trektocht naar Boris’ eindbestemming.

Op hetzelfde moment zit Jerooms vrouw Elodie Ouedraogo bij Siska Schoeters op Eén in De wonderjaren. Jeroom en Elodie hebben een zoon, Remus (7). Met Siska bespreekt Elodie hoe je kinderen kan beschermen tegen racisme, wat je moet doen als je kind veel liegt en hoe de rolverdeling in het gezin er kan uitzien.

‘Boris’, Play4, woensdag om 21 uur

‘De wonderjaren’, Eén, woensdag om 20.55 uur