Hiervoor wordt Trump aangeklaagd: op 34 verschillende manieren hetzelfde misdrijf begaan

Donald Trump is dinsdag gearresteerd en voorgeleid in een rechtbank in New York, waar de tenlasteleggingen tegen hem onthuld zijn. De oud-president van de VS wordt beschuldigd van 34 aanklachten, met betrekking tot zwijggeld om affaires in de doofpot te stoppen. Wat zijn de aanklachten?

Alle 34 aanklachten in de openbaar gemaakte inbeschuldigingstelling beginnen identiek: “de grand jury beschuldigt de beklaagde van de misdaad van het vervalsen van bedrijfsgegevens in de eerste graad, in overtreding van strafwet 175.10”. De beklaagde maakte en veroorzaakte “een valse vermelding in de bedrijfsadministratie” van de Trump Organization “met de bedoeling fraude te begaan en met de intentie om een andere misdaad te plegen en die daad te helpen en te verbergen”.

Daarna luidt het bij elke afzonderlijke aanklacht “gepleegd als volgt”. Trump zou dus op 34 verschillende manieren hetzelfde misdrijf begaan hebben. En dat volgens de grand jury allemaal terwijl hij al president was: de vermeende misdrijven gebeurden op 18 verschillende datums tussen 14 februari en 5 december 2017.

De 34 aanklachten gaan specifiek over het inschrijven van meerdere cheques van Donald J. Trump en van zijn Donald J. Trump stichting, facturen van zijn toenmalige advocaat Michael Cohen aan Trump en diens stichting, en boekingen in het logboek van Donald J. Trump en van zijn stichting.

“Affaires toegedekt om verkiezing te beïnvloeden”

In een toelichting bij de zaak “People of the State of New York against Donald J Trump, Indictment No 71543-23” beweert openbare aanklager Alvin Bragg dat Trump deelnam aan een onwettige samenzwering om negatieve informatie te onderdrukken die zijn campagne zou schaden. De aanklachten focussen op het zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, maar die zouden deel uitgemaakt hebben van een breder complot dat Trump orkestreerde tussen augustus 2015 en december 2017 om zijn kansen op verkiezing te vergroten.

Aanklager Alvin Bragg lichtte de aanklachten toe. — © AFP

Het plan begon in 2015, tijdens Trumps kiescampagne, toen hij in de Trump Tower een akkoord sloot met de eigenaar van de tabloid the National Enquirer: die zou Trumps campagne helpen door zijn team op de hoogte te stellen van negatieve verhalen die rondgingen over Trump voor ze gepubliceerd werden, en negatieve verhalen over zijn politieke concurrenten publiceren.

Trump zou volgens Bragg een reeks betalingen “georkestreerd” hebben om drie pijnlijke affaires toe te dekken in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Een portier van Trump Tower, die beweerde informatie te hebben over een buitenechtelijk kind van Trump, zou via de tabloid 30.000 dollar ontvangen hebben, en een vrouw die zich presenteerde als een vroegere minnares kreeg 150.000 dollar om discreet te blijven. Pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam Stormy Daniels) ontving in de dagen voor de verkiezing 130.000 dollar van Trumps advocaat om te zwijgen over een vermeende affaire, aldus Bragg.

De oud-president wordt ervan beschuldigd dat hij de boekhouding van zijn Trump Organization heeft vervalst om met name die laatste betaling uit het zicht te houden. Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen gaf eerder toe dat hij het zwijggeld betaalde, waarna Trump hem terugbetaalde, gespreid over ongeveer een jaar. Trump zou die terugbetalingen echter verkeerdelijk ingeschreven hebben als maandelijkse voorschotten voor advocatenkosten.

“Nadat hij de verkiezingen won, heeft Trump zijn advocaat vergoed door middel van een reeks maandelijkse cheques, eerst van de Donald J. Trump Revocable Trust – een stichting opgericht in New York om de activa van de Trump Organization te bewaren tijdens Trumps presidentschap – en later van Trumps bankrekening”, verklaarde Bragg. “In totaal werden elf cheques uitgegeven voor een vals doel. Negen van die cheques waren ondertekend door Trump. Elke cheque werd verwerkt door de Trump Organization en illegaal vermomd als een betaling voor juridische diensten geleverd volgens een niet-bestaande voorschotovereenkomst. In totaal werden 34 valse boekingen gedaan in de bedrijfsadministratie van New York om de eerste heimelijke betaling van 130.000 dollar te verbergen”, klinkt het.

Bragg besluit dat Trump “herhaaldelijk en frauduleus” bedrijfsgegevens vervalste om zijn criminele gedrag te verbergen. Volgens de procureur was zijn bedoeling om inbreuken op de kieswet te verbergen: het is een misdrijf om samen te zweren om illegaal een kandidaat te promoten. Bovendien werden de betalingen ook voor belastingsdoeleinden verkeerd omschreven.

136 jaar cel

Alle aanklachten zijn misdrijven van klasse E, de laagste categorie in New York, waarop telkens een maximumstraf van 4 jaar gevangenisstraf staat. Trump riskeert in theorie dus een totaal van 136 jaar celstraf. Al is het onwaarschijnlijk dat hij, met zijn tot nu toe blanco strafblad, echt naar de gevangenis zal moeten.

Donald Trump heeft dinsdag in de rechtbank onschuldig gepleit op alle 34 aanklachten. Trumps juridische team heeft nog tot 8 augustus om moties in te dienen. Zijn advocaten gaven al aan te hopen de zaak ongegrond te kunnen laten verklaren. De rechter zal zich op de volgende geplande hoorzitting, op 4 december, over de moties uitspreken.

Het proces zou dan ten vroegste in januari 2024 kunnen starten, maar de verdediging van de voormalige president pleitte dinsdag voor het late voorjaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor november 2024 en de voorverkiezingen binnen de partijen zouden al in februari van start gaan.