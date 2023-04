Trump speecht na voorgeleiding: “Dit is een belachelijke aanklacht, mijn enige misdaad is dit land verdedigen”

Donald Trump is na zijn voorgeleiding in een rechtbank in New York meteen teruggevlogen naar Florida, waar hij een toespraak heeft gegeven aan zijn supporters. De aanklachten waarvan hij pas beschuldigd was ontkende hij daarin niet, maar de oud-president van de VS fulmineerde wel uitgebreid tegen de andere “valse” onderzoeken en “verkiezingsinmenging van radicaal links”.

“Dames en heren, verwelkom de volgende president van Amerika!” Zo werd Donald Trump voorgesteld aan zijn verzamelde supporters in de balzaal van zijn resort in Mar-a-Lago. “We moeten ons land redden”, begon Trump. “Ik had nooit gedacht dat iets als dit zou kunnen gebeuren in Amerika. De enige misdaad die ik begaan heb, is onbevreesd ons land verdedigen tegen zij die het willen vernietigen.”

Trump gaf een naar zijn doen korte toespraak van zo’n 25 minuten, waarin hij het slechts even over de inbeschuldigingstelling in New York had. De oud-president van de Verenigde Staten Trump probeerde een ruimer complot van de radicaal-linkse Democraten te schetsen, dat moet voorkomen dat hij opnieuw president wordt terwijl de echte misdaden van huidig president Joe Biden onder de mat worden geveegd.

“Van in het begin bespioneerden de Democraten mijn campagne”, aldus Trump. Hij beschreef de vele zogenaamde “hoaxes” en onterechte onderzoeken die zijn politieke tegenstanders tegen hem leidden. Zijn impeachments, de “gestolen verkiezing”, de “Hunter Biden-laptop uit de hel” die in de doofpot werd gestoken, terwijl die de verkiezing in Trumps voordeel had kunnen helpen... “In óns voordeel. Want ons land gaat naar de hel.”

“En nu: verkiezingsinmenging op een schaal nog nooit gezien in ons land”, door “de radicaal-linkse Soros-gesteunde procureur Alvin Bragg, die campagne voerde door te zeggen dat hij mij te pakken zou krijgen”. Volgens Trump zijn de meeste juridische experts het erover eens dat er geen grond voor een rechtszaak is. “Zo goed als iedereen die naar deze zaak heeft gekeken, waaronder RINOs (“valse” Republikeinen, red.) en hardcore Democraten, zeggen dat er geen misdaad is, en dat dit nooit aangespannen had moeten worden.”

© AFP

“Dit is een belediging van ons land, terwijl de wereld ons al uitlacht”, klonk het. De Verenigde Staten lijken wel een derdewereldland, aldus Trump. Hij somde op hoe de regering-Biden volgens hem faalt, zoals met de terugtrekking uit Afghanistan, de inflatie, de piek in misdaden, een dreigende “nucleaire Derde Wereldoorlog”... “Woke” probeert iedereen te indoctrineren, aldus Trump. “Maar nu kwam het toppunt: de 45ste president aanklagen.”

“Belachelijke aanklacht”

“Ik was in New York vandaag, zoals je mogelijk gelezen hebt. Met een lokale procureur die een president voor het eerst in de geschiedenis aanklaagt”, zei Trump. “Terwijl er geen zaak is, zoals zo goed als iedereen zegt. En hij wist dat. Dat is waarom hij het vorige week voor een maand ging uitstellen. Maar dan smeet hij toch snel deze belachelijke aanklacht samen, er staat niets in. De echte misdaad is het lekken van de aanklacht. Waarvoor hij aangeklaagd zou moeten worden, of minstens ontslag zou moeten nemen.”

Volgens Trump is er hoop: “meerdere aanklagers namen ontslag omdat ze vonden dat Trump oneerlijk behandeld werd”. “Ik hou ervan. Ik zou ze zo graag ontmoeten!”

“Nu heb ik een Trump-hatende rechter met een Trump-hatende vrouw wiens dochter werkte voor Kamala Harris.” Volgens Trump werden zijn voormalige medewerkers onder druk gezet door dreigementen met lange celstraffen, tegenover vrijheid als ze zich zouden uitspreken tegen Trump.

Zichzelf verdedigen tegen de specifieke aanklachten, laat staan ontkennen dat zwijggeld werd betaald aan een pornoactrice om zijn kandidatuur te redden, deed Trump in zijn toespraak niet. Wel beschreef de oud-president uitgebreid de andere onderzoeken die nog tegen hem lopen.

De andere “valse zaken”

Hij verwees naar de zaak in Atlanta, over zijn naar eigen zeggen “absoluut perfecte telefoongesprek, nog perfecter dan mijn telefoontje met de president van Oekraïne”. Volgens de aanklager probeerde hij de verkiezingsresultaten in de staat Georgia om te keren. De procureur daar “probeert ook wanhopig” om hem aan te klagen in die “valse” zaak, aldus Trump, in een poging tussen te komen in de verkiezing van 2024.

© EPA-EFE

Daarnaast is er de zogenaamde “boxes hoax” van een “bommenwerper” en “radicaal-linkse organisatie”, over dozen met geheime documenten die hij meenam naar Mar-a-Lago. “Er is geen misdaad”, benadrukte Trump in zijn toespraak. “We onderhandelden over het teruggeven van de documenten die ik openlijk meenam, zoals bijna alle presidenten hebben gedaan.” Trump werkte mee met de autoriteiten: zo liet hij meteen een slot installeren toen dat gevraagd werd. Anders dan Biden. Toch vielen talloze FBI-agenten binnen in zijn resort. “Omdat ons rechtssysteem wetteloos is geworden. Ze gebruiken het nu om verkiezingen te winnen.”

Volgens Trump wordt in de dozenzaak de spionagewet tegen hem gebruikt, waarop “dood” staat. Nochtans is helemaal geen sprake van spionage en werden de documenten automatisch gedeclassificeerd, beweerde hij. Dat was volgens Trump niet het geval bij Biden, die documenten meenam toen hij nog geen president was. Bovendien nam Biden nog veel meer dozen mee, “naar Chinatown!” Documenten lagen ook overal op de vloer van zijn garage. En Biden wil de dozen die hij meenam naar Delaware niet afgeven, volgens Trump. “Dát is obstructie. Maar dat wordt vergeten.”

De oud-president zei dat hij ook in een burgerlijke zaak onderzocht wordt door een andere “omgekeerde racist” die campagne voerde rond Trump te pakken krijgen: Letitia James. “Ze beweerde dat ik een niet-legitieme president was” en zei al dat ze achter Trump en zijn familie zou aangaan voor ze verkozen was en kennis had van de kwestie. Ook deze zaak is ongegrond, verklaarde Trump in zijn toespraak. “De banken verdienden bijna 200 miljoen dollar aan Donald Trump. Ze klaagt me aan over banken die ik niet oplichtte. Ze heeft onze familie door de hel gesleurd.”

“Donkere wolk”

Trump beschreef tot slot hoe slecht de VS en de wereld er volgens hem momenteel aan toe zijn, en hoeveel beter het onder hem geweest zou zijn. “We zijn nu een falend land, een land in verval, en nu willen de radicaal linkse gekken tussenkomen bij de verkiezingen door de wetshandhaving te gebruiken. We kunnen dat niet laten gebeuren! Er hangt een heel donkere wolk boven ons land, maar ik twijfel er niet aan dat wij Amerika toch weer groots zullen maken”, besloot hij.

Meerdere Amerikaanse nieuwszenders kozen ervoor om de toespraak niet of slechts gedeeltelijk uit te zenden, omdat ze die beschouwden als een campagnespeech, inclusief onwaarheden.