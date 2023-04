PORTRET. Rock-’n-roll tussen de palen en Brugge voor eeuwig in zijn hart: wie was cultkeeper Birger Jensen?

Op Wembley in 1978, in de finale van Europacup I tegen Liverpool. — © BELGAIMAGE

Een Brugse legende is niet meer: cultkeeper Birger Jensen is op 72-jarige leeftijd overleden. Jensen was van 1974 tot 1988 doelman bij Club Brugge. Met vijf titels, twee bekers én een Europacup I-finale tegen Liverpool op zijn indrukwekkend palmares. 90.000 fans op Wembley zagen toen “misschien wel de allerbeste keeper op dat moment” aan het werk, aldus Kenneth Brylle. “Zulke mannen maken ze niet meer.”