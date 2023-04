BriAnna (18) denkt dat ze nierstenen heeft, maar gaat na doktersbezoek met baby naar huis

De 18-jarige BriAnna Blanton werd in september, na een zomervakantie met haar vrienden in South Carolina, wakker met enorme pijn in haar ribben. Omdat ze ook een ongelukje had gehad, ging de Amerikaanse tiener ervan uit dat ze nierstenen had. Maar toen Blanton op aanraden van haar moeder naar het ziekenhuis trok, bleek er iets anders aan de hand te zijn. Haar dokter wist haar te vertellen dat ze aan het bevallen was van haar eerste kind. “Ik was in shock”, vertelde ze. “Ik had geen symptomen, heb elke maand mijn maandstonden gekregen en was geen gram aangekomen.”