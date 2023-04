Invaller Romelu Lukaku redt Inter in extremis vanop de stip tegen Juventus, maar krijgt tweede gele kaart na provocatie richting fans

Juventus en Inter blijven allebei kans maken op de Italiaanse bekerfinale. Hun heenwedstrijd in de halve finales leverde dinsdagavond in Turijn een 1-1 gelijkspel op. In de slotfase ontspoorde de wedstrijd wel helemaal, met Romelu Lukaku in een hoofdrol.

Inter monopoliseerde de bal, maar kon dat overwicht niet vertalen in een doelpunt. Romelu Lukaku mocht halverwege de tweede helft invallen, in een poging het verschil te maken. De Oude Dame deelde echter een late tik uit via Juan Cuadrado (83.), Lukaku (90.+5) sloeg in de slotseconden terug met een rake elfmeter.

Ontspoorde slotfase

Tijdens de viering incasseerde Big Rom evenwel een tweede gele kaart omdat hij de thuisfans leek te provoceren. Waarom hij dat deed is voorlopig niet helemaal duidelijk. In Italië wordt gezegd dat Lukaku eerder racistisch bejegend werd door de Juve-fans.

De topper ontspoorde daarna wel nog volledig. Er volgde na het laatste fluitsignaal nog een opstootje en ook Juventus-middenvelder Cuadrado en Inter-doelman Handanovic kregen nog rood.

Woensdag 26 april valt de beslissing over het ticket voor de finale in Milaan. Inter is de regerende bekerhouder. In de andere halve finale gaan Cremonese en Fiorentina morgen/woensdag de strijd aan in hun heenmatch.

