Rupert Murdoch (92) verbreekt verloving met nieuwe vlam (66) na amper twee weken

Het kan verkeren. Twee weken geleden kondigde Fox Corporation-mediamagnaat Rupert Murdoch nog aan verloofd te zijn met Ann Lesley Smith. Amper twee weken later is de verloving afgeblazen. In een vorig leven was Smith tandtechnieker en vandaag zit ze een conservatief radioprogramma voor. In Vanity Fair zeggen bronnen dicht bij Murdoch dat hij zich niet zou kunnen vinden in haar zeer strenge evangelisch christelijke ideeën.

Nochtans leek alles koek en ei. De twee werden begin dit jaar voor het eerst samen gefotografeerd tijdens een vakantie in Barbados. Paparazzi konden vastleggen hoe Smith de 92-jarige Murdoch in en uit de zee hielp. Een maand lekte dat Murdoch een nieuw optrekje - ter waarde van 30 miljoen dollar met zicht op Central Park in New York - had gekocht dat zou dienen als nieuw liefdesnest. Nog een maand later maakte Murdoch het nieuws wereldkundig in de York post, een Amerikaanse tabloid die hij in portefeuille heeft. “Ik was erg nerveus”, zei Murdoch toen. “Ik was bang om opnieuw verliefd te worden, maar ik wist dat dit mijn laatste liefde zou worden. Dat moet het maar zijn. Ik ben gelukkig.”

De 66-jarige Ann Lesley Smith, die eerder getrouwd was met countryzanger en tv-manager Chester Smith, sprak over “een geschenk van God”. “Ik ben nu veertien jaar weduwe. Net als Rupert was mijn man een zakenman. Hij werkte voor lokale kranten en ontwikkelde radio- en tv-zenders. Ik spreek de taal van Rupert dus. We delen dezelfde overtuigingen.”

De twee kennen elkaar sinds vorige september, bij een ontmoeting in zijn wijngaard in Californië. “Ann en haar man zaten vroeger ook in de wijnhandel. We zijn toen wat aan het praten geslagen en twee weken later heb ik haar opgebeld.”

Abrupt einde aan het sprookje

The Daily Mail kwam vorige week nog een saillant detail te weten. Murdoch zou Smith een ring cadeau hebben gedaan met een knoert van een diamant. Het zou gaan om een steen van 11 karaat, ter waarde van 2,5 miljoen dollar. Kennelijk voor niets, want amper twee weken na de officiële aankondiging is de verloving en bijbehorende bruiloft afgeblazen.

Een officiële reactie kwam er nog niet vanwege de grote baas van Fox Corporation. Maar Vanity Fair vermoed dat de ietwat troebele levensloop van Smith een rol zou kunnen spelen. Sinds ze aan de zijde van Murdoch gespot werd , duikelden journalisten weinig flaterende zaken over haar verleden op. Na het overlijden van haar twee echtgenoot, countryzanger Chester Smith, kwam het tot een conflict met haar stiefdochters om het fortuin van de zanger. Nog volgens Vanity Fair had Murdoch het almaar moeilijker met zeer evangelical standpunten die Smith verkondigde in haar radioshows.