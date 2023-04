Nicky Evrard praat voor het eerst over haar droomtransfer: “Rondlopen in Stamford Bridge, dan denk je wel even: wow, heftig”

Dat ze van OHL afscheid wil nemen met de eerste landstitel in de geschiedenis is de logica zelve, maar tijdens de interlandbreak neemt Nicky Evrard (27) ook even de tijd om voor het eerst uitgebreid te praten over haar toptransfer naar Chelsea. Na dit seizoen is het zover, dan steekt onze nationale nummer één in doel het Kanaal over. En of ze daar zin in heeft.