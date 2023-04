Geen Girmay, Van der Hoorn en Aimé De Gendt in Parijs-Roubaix, voorjaar van Girmay zit erop

De drie renners van Intermarché-Circus-Wanty die in de Ronde van Vlaanderen ten val kwamen, zullen zondag niet starten in Parijs-Roubaix. Taco van der Hoorn, Biniam Girmay en Aimé De Gendt hebben intussen wel het ziekenhuis verlaten. Girmay was na Parijs-Roubaix ook nog voorzien in de Amstel Gold Race, maar ook daar zal hij niet starten, want de ploeg laat weten dat Girmay en De Gendt “de sportactiviteiten de komende weken stapsgewijs zullen hervatten”.

“Er werden bij Girmay en Taco van der Hoorn geen breuken vastgesteld”, aldus ploegdokter Ortwin Schäfer. “Voor beiden is het de komende dagen aangewezen om rust in te bouwen om lange termijneffecten van een hersenschudding te vermijden. Ook het herstel van hun wonden vraagt even tijd. In het geval van van der Hoorn is dit een snede ter hoogte van de wenkbrauwboog en voor Biniam Girmay zijn dit schaafwonden en kneuzingen over het lichaam en in het gezicht. Beiden zullen de komende weken stapsgewijs de sportactiviteiten kunnen opbouwen. Ook Aimé De Gendt kon het ziekenhuis van Herentals verlaten na een geslaagde operatie aan zijn elleboog. Hij zal tien dagen lang een gips dragen en kan daarna training op de rollen hervatten”

Het wordt behelpen voor Intermarché in Roubaix, want Adrien Petit (breuk van een vingerkootje) en Hugo Page (klierkoorts) waren al out voor Roubaix.