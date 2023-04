Bekersprookje zit erop: amateurs van Spakenburg ondanks fantastische goal uitgeschakeld door PSV

De gastheer hield lange tijd gelijke tred, maar kreeg met de rust in zicht een flinke opdoffer te werken toen Erick Gutierrez (43.) de bal van dichtbij in doel werkte. In de tweede helft leek Patrick van Aanholt (46.) nagenoeg meteen de boeken dicht te doen in het Utrechtse vissersdorp met een overhoekse knal.

Dat was buiten Dwayne Green (59.) gerekend, die de bal intercepteerde en van ruime afstand scoorde met een weergaloos schot. De gelijkmaker forceren zat er evenwel niet meer in.

Johan Bakayoko verscheen aan de aftrap bij de bezoekers en bleef tot in blessuretijd tussen de lijnen, Thorgan Hazard viel na 78 minuten in.

De amateurs van Spakenburg zetten een fabelachtig parcours neer op weg naar de laatste vier. Zo knikkerden ze met Groningen (2-3) en “grote broer” Utrecht (1-4) onder meer twee eersteklassers in het hol van de leeuw uit het bekertoernooi.

PSV, de regerende bekerhouder, mag zich opmaken voor een onderonsje met Feyenoord of Ajax in de bekerfinale. Vorig jaar klopten de troepen van Ruud van Nistelrooy de Amsterdammers nog met 2-1 in De Kuip.