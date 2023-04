Geen drama of spektakel, wel formele doorloop van procedures: Donald Trump pleit onschuldig op alle 34 aanklachten

Alle ogen van de wereld waren vanavond op New York gericht. Na een week vol speculatie is Donald Trump voorgeleid in de rechtbank in Manhattan. Hij kreeg er 34 aanklachten tegen zijn persoon voorgelezen die allen betrekking hadden op de fraudezaak rond Stormy Daniels. Zoals verwacht pleitte Trump over de hele lijn onschuldig.

Omstreeks 13.10 uur lokale tijd trok Trump dinsdag van zijn Trump Tower - waar hij de nacht had doorgebracht - naar het gerechtsgebouw van Manhattan. Honderden journalisten en fans stonden hem daar op te wachten voor een historisch moment: de allereerste arrestatie ooit van een (ex-)president van de Verenigde Staten. Maar de kijklustigen kregen niet veel meer dan een passerende autocolonne te zien, want Trump ging het gerechtsgebouw binnen via een achterdeur. Geen drama of spektakel dus, wel een heel formele doorloop van de procedures.

In het kantoor van de officier van justitie moest Trump eerst vingerafdrukken laten nemen. Een uurtje na zijn aankomst in het gerechtsgebouw mocht de ex-president zijn opwachting maken in de rechtszaal. Zonder handboeien, maar met een strakke, serieuze blik richting camera’s stapte hij de zaal binnen. Daar volgde de essentie van de dag: het voorlezen van de aanklachten.

Trump werpt een strakke blik richting de camera’s in de gang vooraleer hij de rechtszaal binnenstapt — © AP

Rechter Juan Merchan, die door Trump op voorhand al als partijdig werd bestempeld, zag toe hoe een griffier uiteindelijk 34 aanklachten voorlas. Allen hadden ze zoals verwacht betrekking op de zaak rond Stormy Daniels. Meer specifiek beschuldigt openbare aanklager Alvin Bragg Trump ervan bedrijfspapieren vervalst te hebben bij de betaling van zwijggeld aan Daniels. De feiten dateren van enkele weken voor de verkiezingen in 2016.

Maximumstraf van 136 jaar

Normaal gezien zouden dat beschuldigingen van de minst zware categorie zijn, maar Bragg zou Trump willen vervolgen voor 34 felonies, zwaardere misdrijven die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf tussen één en vier jaar. Om de ex-president voor zulke aanklachten te veroordelen, zal Bragg proberen te bewijzen dat Trump de misdaad bewust heeft gepleegd om een andere misdaad te verhullen. In theorie riskeert Trump dus een maximumstraf van 136 jaar. In de praktijk is het allesbehalve zeker dat Trump ooit in de gevangenis zal belanden. Zoals eerder aangekondigd door zijn advocaten pleitte Trump over de hele lijn onschuldig.

De aanklager zei tijdens de zitting ook dat hij zich zorgen maakte over Trumps “bedreigende” taal op sociale media. Hij vreest dat de posts een invloed kunnen hebben op juryleden en getuigen. Na de inleidende zitting, die ongeveer een uur duurde – dubbel zo lang als verwacht –, werd Trump gewoon weer vrijgelaten. Ook bij het verlaten van de rechtszaal wou de ex-president niets kwijt aan de pers.

Trump zal vanavond nog het vliegtuig richting thuishaven Florida nemen. Daar zou hij rond 21 uur Amerikaanse tijd een speech houden om te reageren op de aanklachten.

De Amerikaanse autoriteiten slaakten een zucht van opluchting na zijn vertrek. Op voorhand werd er gevreesd voor rellen in de New Yorkse binnenstad, maar de Trump-aanhangers hielden zich opvallend gedeisd tijdens de zitting.