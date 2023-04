Her en der files aan de pomp, want woensdag stijgen de benzineprijzen

Her en der in Vlaanderen is het aanschuiven aan tankstations. Woensdag stijgen de prijzen aan de pomp. Een gevolg van de beslissing door de OPEC+-landen om de productie van olie met 1,16 miljoen vaten per dag te verlagen. Naar eigen zeggen “om de stabiliteit van de markt te ondersteunen”.

Wie morgen, woensdag, benzine of diesel gaat tanken, is ietsjes meer geld kwijt. Benzine stijgt met zo’n 6 cent per liter. Wie diesel tankt, betaalt vanaf woensdag 3 cent per liter meer dan dinsdag. Die prijsstijging zorgt her en der voor files aan tankstations. “Het is inderdaad drukker dan normaal”, zegt Johan Mattart, directeur van Brafco, de Belgische federatie van brandstofhandelaars. “Het is niet ongewoon dat mensen net voor een prijsstijging nog snel hun tank gaan volgooien. Zeker voor benzinerijders is de prijsstijging met 6 cent toch significant.”

Die stijging is het gevolg van een beslissing van de OPEC+-landen. Ondanks de boycot van Russische olie en gas, is de olieprijs de laatste maanden sterk gedaald. Zo schommelde de prijs sinds november 2022 tussen de 77 en 85 dollar. Ter vergelijking: in juni lag de prijs voor een vat Brentolie nog op 113 dollar. Dat afgelopen vrijdag de prijs verder wegzakte naar 70 dollar, zint de OPEC – de Organisatie van olie-exporterende landen – allerminst. Zij liet eerder al verstaan dat ze minimaal 80 dollar wil. Daarom greep de OPEC nu ook in.

Saudi-Arabië, leider van de organisatie, kondigde aan dagelijks 500.000 vaten ruwe olie minder te leveren. Ook landen als Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Algerije doen mee met de productieverlaging. In een korte mededeling zegt ’s werelds grootste olie-exporteur Saudi-Arabië nu dat het de productie met een half miljoen vaten per dag vermindert, om “de stabiliteit van de oliemarkt te verzekeren”.