“Fris maar meestal zonnig, risico op zonnebrand is geweken”

Vandaag is het een zonnige dag. De UV-index heeft rond 13 uur een piek bereikt in de buurt van niveau 4. Na 15 uur is het risico op zonnebrand geweken.

Met maxima rond 11 of 12°C is het ietwat fris voor begin april. In een hoekje beschut tegen de wind kan het uiteraard aangenaam aanvoelen. De wind komt nog steeds uit het noordoosten en is meestal zwak tot soms matig van kracht. Pal in de wind kan het dus heel wat schraler aanvoelen dan op een beschut plekje tussen opwarmende muren.

In de nacht naar donderdag zakt de temperatuur richting het vriespunt. Tegen de ochtend kan er vanuit het westen wat meer hoge tot middelhoge bewolking komen opzetten.

