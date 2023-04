Nicolas Frutos (ex-Anderlecht) nieuwe technisch directeur van RAAL La Louvière

Nicolas Frutos is de nieuwe technisch directeur van RAAL, de club uit La Louviere die momenteel in de eerste nationale speelt.

De Argentijn zat zonder club nadat hij in december vertrok bij het Amerikaanse DC United, waar hij bijna twee jaar assistent was. Eerst van Hernan Losada en na diens vertrek vorige zomer van Manchester United-legende Wayne Rooney.

Frutos was de laatste jaren bij meerdere clubs actief als assistent. Bij zijn ex-club Anderlecht was hij zelfs enkele wedstrijden hoofdcoach na het ontslag van René Weiler. Frutos krijgt bij RAAL, dat momenteel strijdt voor promotie, nu echter een managementfunctie. “Deze aanstelling weerspiegelt de wens van de groen-witte club om te professionaliseren”, verklaarde RAAL.

Nicolas Frutos, die als speler van Anderlecht 41 doelpunten maakte in de Jupiler Pro League, begint zo aan zijn eerste Belgische avontuur buiten het Lotto Park. “Ik vond het een mooie kans om betrokken te raken bij een club waarin ik me herken. Ik was aangenaam verrast door het project en de filosofie van de club. Ik ben van plan mijn ervaring in te brengen en tegelijkertijd voort te bouwen op de reeds bestaande dynamiek”, aldus Frutos.

Met nog zeven wedstrijden te gaan in het seizoen, staat La Louvière vierde in het klassement met 59 punten. De Wolven staan op twee punten van de derde in de stand, Francs Borains. Alleen de eerste drie promoveren. De in 2018 opgerichte club promoveerde vorig seizoen naar de eerste nationale na vier opeenvolgende seizoenen in de tweede amateurafdeling.