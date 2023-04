Volgt Lionel Messi eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo naar Saoedi-Arabië? “Hij kreeg officieel aanbod van 400 miljoen euro per jaar”

Volgens Fabrizio Romano, de wereldwijd bekende transferspecialist van Sky Sports, heeft Messi een aanbod gekregen om vanaf volgend seizoen in Saoedi-Arabië bij Al Hilal te gaan voetballen voor 400 miljoen euro per jaar.

Tegelijkertijd weet Romano dat Messi zelf liever in Europa blijft voetballen. “Dat is zijn absolute prioriteit”, schrijft hij. Het is ook geen geheim dat Barcelona de Argentijn terug wil, maar de Catalanen wachten nog af omdat ze problemen hebben met de Financial Fair Play-regels. Daarnaast bevestigt Romano dat Messi de contractverlenging van PSG voorlopig niet aanvaardt.